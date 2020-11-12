В Балакове 25-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода

В Балакове Саратовской области сегодня вечером, 12 ноября, насмерть сбили женщину.

- По предварительным данным, около 18:00 у дома №127/1 по улице Коммунистическая 25-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 53-летнюю гражданку. Она шла в неустановленном для этого месте в одежде без световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пешеход скончалась на месте от полученных травм.

Она стала третьим погибшим за сегодня пешеходом на дорогах области — вечером в Вольском районе «Приора» задавила мужчину с женщиной.

Госавтоинспекция просит пешеходов быть внимательными, не перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток на одежде надо носить специальные световозвращающие элементы.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, особенно при подъезде к пешеходным переходам и местам возможного появления пешеходов. Шоферам надо не превышать скорость и сменить резину с летней на зимнюю.

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