Саратовца отправили в колонию на год за разврат с подростком

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 33-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в развратных действиях.

Установлено, что одним вечером в июле 2020 года пьяный мужчина пришел в соседний дом к своему знакомому, чтобы починить телефон. На лестничной клетке он увидел 14-летнюю дочь приятеля и попросил вынести ему иголку, чтобы достать сим-карту.

Так как мужчина был знакомым отца, девочка выполнила просьбу. Однако мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия. Родители обратились в полицию.

Под давлением доказательств мужчина сознался и был отправлен в колонию общего режима на год.

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