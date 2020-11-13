В Балакове мужчина зарезал собутыльника, который начал пить без него

Мужчина бил собутыльника черенком от швабры и ножом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области расследуется дело об убийстве 51-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено его 40-летнему знакомому.

Свою вину гражданин признал Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, около двух часов ночи 4 ноября мужчины познакомились в магазине. Старший пригласил нового приятеля домой, чтобы выпить. Они расположились в квартире дома на улице Комарова, и гость попросил подать закуску. Когда хозяин заявил, что еду дома не держит, тот не поверил и полез в холодильник — оказалось, что продукты все же имеются.

Решив самостоятельно распорядиться чужой едой, гость принялся нарезать закуску, что вызвало негодование ее владельца. Он потребовал оставить его продукты в покое, но приятель проигнорировал. Однако, когда он сам вернулся в комнату и увидел, что собутыльник пьет без него, пришел в ярость. Схватив в ванной черенок швабры, он принялся избивать хозяина дома, а потом добил ножом.

Укрыв тело одеялом, он скрылся. Труп обнаружила 6 ноября соседка, заметив открытую дверь.

Впоследствии подозреваемый был задержан и признал вину.

После убийства мужчина сбежал с места преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

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