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В Вольском районе «Приора» насмерть сбила мужчину с женщиной

Авария произошла на трассе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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«Приора» сбила насмерть двух человек. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

«Приора» сбила насмерть двух человек. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

В Вольском районе Саратовской области сегодня вечером, 12 ноября, сбили насмерть двух человек.

- В 18:33 на 147-м км трассы из Сызрани в Волгоград, по предварительным данным, 56-летний водитель «Лады Приора» наехал на 58-летнюю женщину и 60-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

Пешеходы погибли на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пешеходы скончались на месте после наезда легковушки. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

Пешеходы скончались на месте после наезда легковушки. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

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