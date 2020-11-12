В Вольском районе «Приора» насмерть сбила мужчину с женщиной

«Приора» сбила насмерть двух человек. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

В Вольском районе Саратовской области сегодня вечером, 12 ноября, сбили насмерть двух человек.

- В 18:33 на 147-м км трассы из Сызрани в Волгоград, по предварительным данным, 56-летний водитель «Лады Приора» наехал на 58-летнюю женщину и 60-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

Пешеходы погибли на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пешеходы скончались на месте после наезда легковушки. Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

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