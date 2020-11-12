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Регине Юдиной передали мандат депутата Саратовской областной думы

Девушка пришла работать в региональный парламент из библиотеки
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Регина Юдина. Фото с ее страницы в соцсети

Регина Юдина. Фото с ее страницы в соцсети

Сегодня, 12 ноября, прошло 127-е заседание избирательной комиссии Саратовской области.

Заседание избирательной комиссии Саратовской области

Заседание избирательной комиссии Саратовской области

Как сообщает избирком, в начале заседания члены комиссии передали депутатский мандат шестого созыва областной думы Регине Юдиной.

Мандат ей достался по списку партии «Единая Россия» после того, как думу покинул Владимир Капкаев.

До регионального парламента Регина Юдина работала заведующей отделом в Центральной библиотеке Вольского района.

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