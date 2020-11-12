Регоператор проведет совместные рейды с администрацией Балашовского района по выявлению уклонистов от заключения договора

Представители Регионального оператора Саратовской области и мусоровывозящей компании «Поток» провели встречу с главой Балашовского района Павлом Петраковым и сотрудниками администрации. В рамках мероприятия обсуждались вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, корректировок лицевых счетов потребителей, а также обязанности юридических лиц заключить договор на обращение с ТКО.

Днем ранее на территории района прошел рейд инспекционной службы Регоператора. В результате обхода действующих магазинов и предприятий бытовых услуг инспекторами было собрано около 50 комплектов документов на заключение договора, а также передано пять уведомлений о необходимости заключить договор в соответствие с действующим законодательством. При этом на территории Балашова и ряда населенных пунктов района остаются предприниматели, уклоняющиеся от легального вывоза ТКО. По итогам встречи представители администрации пообещали оказать содействие в дальнейшем проведении рейдов.

В настоящий момент договорными отношениями охвачено свыше 300 потребителей из числа юридических лиц и ИП, что составляет более 50% от общего количества предпринимателей Балашовского района. Регоператором было принято решение тиражировать опыт Балаковского района, где совместная работа с представителями администрации позволила резко усилить охват договорной кампанией уклоняющихся бизнесменов.

Отметим, что сотрудники Регионального оператора регулярно проводят инспекционные выезды в населенные пункты Саратовской области. Данная работа позволяет выявлять нарушителей и уклонистов от заключения договора, а также проводить контрольные мероприятия в отношении мусоровывозящих компаний.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.