Автомобилист скрылся после наезда на пешехода в Энгельсе

Утром 12 ноября на проспекте Строителей в Энгельсе был сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:45 напротив дома №58.

По предварительной версии, автомобиль наехал на 23-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший был госпитализирован, а автомобилист скрылся. Сейчас инспекторы ГИБДД ведут его розыск.

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