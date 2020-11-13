Для лечения онкологии в Саратовской области закупили медоборудования почти на миллиард рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным в Саратовской области, закуплено 34 модульных фельдшерско-акушерских пункта, поставлены в регион семь мобильных медицинских комплексов.

Кроме этого, в рамках нацпроект обеспечена оплата работы авиации для эвакуации пациентов — на это в бюджете заложено более 64 млн рублей. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Минздраве области.

По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», на которую выделен почти миллиард рублей, приобретены 108 единиц медицинского оборудования: компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты брахитерапии, рентгенодиагностическое, эндоскопическое и лабораторное оборудование, два аппарата для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций.

С 2019 года начато строительство нового онкологического диспансера на 200 коек, с 20 местами дневного пребывания, 12 койками реанимации и интенсивной терапии, а также поликлиникой на 300 посещений в смену. Завершиться проект должен в 2022 году.

Несмотря на то, что сегодня основное финансирование направляется на борьбу с коронавирусом, в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено 70 единиц медицинского оборудования, в том числе ангиограф и три компьютерных томографа.