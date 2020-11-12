В Саратове снизились цены на КТ

В Саратове снизились цены на томографическое исследование. Об этом сообщили представители Минздрава на заседании рабочей группы по социальной политики Саратовской областной думы 12 ноября.

По их словам, со вчерашнего дня стоимость КТ не превышает 3,5 тыс. Ранее в некоторых клиниках в связи с ажиотажем требовали по 5 и более тысяч. Говорить подробнее об этом, а также о том, почему это не было сделано ранее, чиновники от Минздрава отказались, так как тему, на их взгляд, должен комментировать Росздравнадзор.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от прокуратуры выяснить, почему региональный Росздравнадзор не отреагировал на повышение цен на компьютерное обследование. Несколькими днями позже руководитель структуры Дмитрий Цимбал написал заявление об увольнении по собственному желанию.