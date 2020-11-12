ГЖИ Саратовской области попросила Арбитражный суд отменить приостановку решения по АНО «Сфера»

Госжилинспекция Саратовской области 12 ноября подала в Арбитраж заявление об отмене принятых судом ранее обеспечительных мер в части исключения из реестра лицензий сведений о 318 многоквартирных домах, которые находились в управлении АНО «Сфера».
Напомним, ранее, 10 октября, ГЖИ Саратовской области решила с 1 ноября из реестра лицензий исключить сведения обо всех 318 многоквартирных домах, которые находились в управлении АНО «Сфера».
АНО «Сфера», не согласившись с решением инспекции, обратилось в Арбитражный суд Саратовской области. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10 ноября до рассмотрения дела по существу решение инспекции от 28.10.2020 приостановлено.
Теперь ГЖИ просит это приостановление отменить.
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