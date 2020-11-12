Малообеспеченным в Саратове не придется переделывать документы для получения пособий на ребенка

Тему пособий на ребенка и сохранения статуса многодетной семьи обсудили 12 ноября на заседании рабочей группы комитета по социальной политике.

Депутаты предложили установить беззаявительный порядок продления существующих льгот. Иными словами, родителям не придется заново собирать документы и подтверждать статус малообеспеченных. В регионе сейчас таких получателей — 83 тыс.

- Норма будет действовать с 1 ноября по 31 марта, — сообщила автор законопроекта Ольга Болякина.

Отметим, документ был подготовлен по требованию прокуратуры.

Также было предложено сохранить все льготы для многодетных семей в беззаявительном порядке. Таковых сейчас 15 тыс. Меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

- Документ поступил в правительство, мы его поддерживаем. Если будут какие-то правки, мы их доработаем в рабочем порядке, — сказал представитель губернатора Роман Яровой.

Депутаты проект одобрили и рекомендовали его для принятия на заседании областной думы

Также на рабочей группе приняли решение продлить действие ряда социальных законов о поддержке инвалидов, беременных и кормящих женщин, вдов и вдовцов военнослужащих. Стоит отметить, что эти законы не были реализованы из-за отсутствия денег в бюджете и значатся как отложенные.