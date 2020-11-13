Прохладная пятница: прогноз погоды на 13 ноября

В Саратовской области сегодня, 13 ноября, ожидается небольшой снег.

- На дорогах местами будет гололедица. Столбик термометра днем разогреется только -1…+4 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также поднимется сильный ветер с запада и северо-запада. Он будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 14 м/с.

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