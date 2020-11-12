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Страницу детского омбудсмена Саратовской области в соцсетях заполнили фото полуголой девушки

Татьяна Загородняя просит не доверять мошенникам
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Страница Татьяны Загородней стала выглядеть так

Страница Татьяны Загородней стала выглядеть так

Злоумышленники взломали страницу Татьяны Загородней, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.

Теперь личную страницу детского омбудсмена в соцсети «Вконтакте» заполонили фото девушки в откровенном белье и фривольных позах.

Татьяна Загородняя узнала о взломе своей страницы в соцсетях только что от журналистов «КП-Саратов».

- Спасибо большое, что подсказали. Пожалуйста, проинформируйте, что если сейчас что-то подобное произойдет на других моих страницах в соцсетях, если пойдут от меня какие-то рассылки или просьбы о деньгах — это мошенники. К сожалению, да, мой аккаунт ВК взломан, — сказала Татьяна Загородняя.

Пока убрать изображения полуголой девушки из аккаунта детского омбудсмена не получилось.

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