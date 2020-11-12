За два дня в Саратове поймали 199 водителей в тонированных авто

В Саратове 10 и 11 ноября проходил рейд «Тонировка».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за два дня поймали 199 водителей в машинах со слишком затемненными стеклами. Столько протоколов составлено за езду с нарушениями. Автомобилистам грозит штраф 500 рублей.

Двое шоферов сразу сняли тонировку, остальным вынесено 197 требований прекратить противоправные действия в течение десяти дней.

В суд также направлено два материала о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Нарушителям грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.

В ГИБДД напомнили, что тонировка ветровых и боковых стекол часто становится причиной ДТП и наездов на пешеходов.

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