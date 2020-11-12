Ученица «Менделеевского класса» из Саратовской области стала победительницей конкурса публикаций о родном крае

Ученики «Менделеевских классов» из Саратовской области приняли участие в конкурсе на лучшую публикацию о родном крае в социальных сетях.

Конкурс проводил Федеральный экологический оператор при участии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Информационного центра по атомной энергии Ижевска.

Алина Матюкова из поселка Михайловский Саратовской области стала одной из победительниц конкурса. В своем блоге она рассказала о возможности проводить уроки в бассейне «Дельфин». Каждый из победителей получил сертификат на право обучения в течение года в школе «Буду Блогер»

«Менделеевский класс» — проект, разработанный Федеральным экологическим оператором при участии РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Его цель — внедрение передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии.

Кроме того, проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

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