Для запуска простаивающих аппаратов КТ в Саратове понадобится несколько месяцев

Чтобы томограф заработал, его мало купить и привезти в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в Саратовской облдуме.

Директор ТФОМС Сергей Заречнев сообщил, что на 2021 год предусмотрено финансирование в более 32 млрд рублей, на 2022 – более 34 млрд рублей, на 2023 – более 36 млрд рублей.

- Бюджет ведомства формируется в основном из поступлений из федерального фонда, - сказал Заречнев.

-Вы сказали, что дефицит по отрасли к концу года составит 1 млрд рублей. Какие приняты меры? – поинтересовались депутаты.

-Мы уже второй раз обратились в федеральный фонд, правительство еще обратится. Такая ситуация не только в Саратовской области. Некоторые покрывают недостачу за счет плановой помощи. У нас средний показатель. Ситуацию фонд отслеживает, - ответил Заречнев.

Также депутаты спросили, почему некоторые клиники делают только платные КТ.

- Делать КТ – решение зачастую самого пациента. В этом случае это за деньги. Если есть направление врача, это оплачивает ТФОМС, - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Кенженбетова.

Она также сообщила, что сейчас КТ делают в 17 медорганизациях в том числе в четырех частных и направление выдается в конкретную клинику, чтобы равномерно распределить потоки пациентов. Отсроченная очередь, по мнению чиновников, может достигать 3-х дней.

Также встал вопрос запуска двух аппаратов КТ, которые сейчас стоят на складе и не используются. Выяснилось, что на это нужны не только деньги. Требуются также разрешительные документы. Процедура ввода в строй как правило длится около 4-х месяцев.

Напомним, вопрос по томографам, которые стоят без работы, потому что минфин не выделил финансирование на их установку, поднял председатель ГД Володин на встрече с врачами в Саратове.

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