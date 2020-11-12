Колония Красноармейского района заработала 120 тыс. рублей на капусте и моркови

Урожай овощей растет год от года Фото: УФСИН по Саратовской области

В колонии на станции Паницкая Красноармейского района осужденные выращивают капусту, лук, морковь и свеклу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, овощи реализуются на ярмарках выходного дня.

Посевные площади ежегодно увеличивают на 10-15%. В этом году урожай капусты вырос на пять тонн, лука — на 4,5 тонны, а моркови — на 3,5 тонны.

Овощей было продано на 120 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.