Колония Красноармейского района заработала 120 тыс. рублей на капусте и моркови

Урожай овощей растет год от года
Фото: УФСИН по Саратовской области
В колонии на станции Паницкая Красноармейского района осужденные выращивают капусту, лук, морковь и свеклу.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, овощи реализуются на ярмарках выходного дня.
Посевные площади ежегодно увеличивают на 10-15%. В этом году урожай капусты вырос на пять тонн, лука — на 4,5 тонны, а моркови — на 3,5 тонны.
Овощей было продано на 120 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.