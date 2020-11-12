Сбой в работе с Единым порталом госуслуг: ГИБДД приглашает записываться в живую очередь по телефону

ГИБДД Саратовской области заявила о проблемах во взаимодействии их информсистем с порталом госуслуг – произошел технический сбой. Заявки на сдачу экзаменов, документы на регистрацию авто и замену водительских прав и иные услуги теперь через Единый портал оформить не получается.

- Госавтоинспекцией организован прием граждан с использованием электронной очереди, записи на прием по телефону или в порядке живой очереди.

Рекомендуется непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД или записываться на прием по телефону. Напоминаем, что получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции как Саратовской области, так любого другого субъекта Российской Федерации вне зависимости от места проживания, - сообщили в ГИБДД по Саратовской области.

В случае необходимости из-за больших очередей в инспекции могут быть увеличены часы приема или количество задействованных сотрудников. Информация об этом обещают оперативно размещать на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции и в соцсетях.

Информацию об устранении технического сбоя также обещают обнародовать сразу. Как только она появится.

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