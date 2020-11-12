Суд постановил снести мешающий спуститься в переход ларек с кальянами в Саратове

Фото пресс-службы мэрии

Арбитражный суд Саратовской области вчера, 11 ноября, постановил снести ларек на 3-й Дачной, который находится около дома №2 по улице Международная.

Иск подавала городская администрация. Как сообщили там «КП-Саратов», муниципалитет требовал устранить препятствие на лестнице в подземный переход и заставить владельца торгового павильона Саркиса Казяна демонтировать строение в течение недели.

Суд встал на сторону мэрии и постановил убрать ларек с кальянами.

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