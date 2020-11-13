о ЖК «Победа»: Обещание выполнено – необходимые документы подписаны

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Подписаны необходимые документы, от которых зависит скорость достройки домов ЖК «Победа». Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» и на странице в Инстаграм сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

- На прошлой неделе встречались с дольщиками ЖК «Победа», вместе назначили контрольную дату оформления пакета документов, который дает возможность для активных действий инвестора. Это 12 ноября. Обещание выполнено – необходимые документы подписаны. Работа идет по двум направлениям: это и непосредственно достройка домов, и урегулирование с дольщиками всех вопросов по дополнительным соглашениям. Так, чтобы будущие квартиры устроили всех. Продолжим встречи с людьми, где будем принимать решения совместно, — отметил Панков.

- Мы очень ждем, когда полностью закипит стройка, очень приятно получить такие новости, — написала в комментариях на странице депутата в Инстаграм дольщица Екатерина Стрельникова, когда возобновилось строительство ЖК «Победа».

- Да, вчера был исторический день. Спасибо за начало, с нетерпением ждем бетон, — добавила дольщица Надежда Сурикова.

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