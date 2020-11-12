Возбуждено уголовное дело о завышении стоимости строительства школы в Приволжском

Фото из Instagram общественного совета поселка Приволжский

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками органа местного самоуправления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об Управлении капитального строительства энгельсской администрации и заключенном контракте на строительство школы.

Договор на возведение учреждения в поселке Приволжский был заключен администрацией с ООО «Специализированный застройщик «ПДП Строй» в декабре 2019 года. На сумму 159,4 млн рублей должно было быть построено здание на 825 мест с бассейном.

По версии следствия, чиновники УКС не проверили обоснование начальной цены контракта, а приняли локальную смету застройщика, которая была заведомо завышена по сравнению со среднерыночной.

В декабре 2019 года подписан акт о приемке выполненных работ, хотя фактически они не были произведены, акт был полностью оплачен на сумму 23,6 млн рублей (завышение цены и стоимость непоставленного оборудования), что привело к ущербу бюджету.

Преступление выявила прокуратура области. Начато расследование.

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