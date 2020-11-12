В лицее №37 в Саратове открыли мемориальную доску погибшему сотруднику СОБР

В лицее открыли мемориальную доску. Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области
В лицее №37 в Саратове открыли мемориальную доску погибшему при исполнении сотруднику СОБР Игорю Павлову.
- В торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие погибшего бойца, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, педагоги и учащиеся лицея, представители ветеранской организации «Боевое братство», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области.
Многие присутствовали на мероприятии. Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области
Сержант Игорь Павлов, будучи механиком-водителем БТР СОБР Приволжского РУБОП, 28 сентября 2000 года участвовал в контрольной закупке в рамках оперативного мероприятия и находился в автомобиле с тремя членами преступной группы.
В момент захвата основного подозреваемого один из злоумышленников пытался выстрелить из карабина в коллегу Игоря, тот помешал ему, но сам получил ранение.
Через несколько дней, не приходя в сознание, он умер в больнице. Его посмертно наградили орденом Мужества.
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