Замминистра здравоохранения Саратовской области призвал родителей надевать на детей маски

В Саратовской области на 12 ноября из-за случаев коронавируса полностью закрылась школа в селе Запрудное Питерского района.

- Частично на дистанционное обучение ушли два класса младшеклассников в Саратове, — отметила на брифинге в Минздраве замминистра образования Ирина Чинаева.

Напомним, сейчас полностью на дистанционке ученики 6–11 классов из Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов.

Также закрыты группы в нескольких заведениях профессионального образования Саратова, Балашова, Балакова и Энгельса.

В восьми вузах области на дистанционку переведены 117 группы. Также полностью перешел ПИУ РАНХиГС и частично — СГУ.

- Сегодня мы перешли на дистанционное образование в профилактических целях, поэтому график работы гибкий. Если в конкретной школе педагоги выздоравливают, то можно проводить очную работу для малых группы, например, приглашать в школу по 5–10 учеников, — отметила Чинаева.

Также родители младшеклассников, желающие перевести их на обучение на дому, могут написать заявление для дистанционного обучения, «но надо учитывать, что у них почти нет навыков самостоятельного обучения. Родители должны будут взять на себя ответственность и организовать учебный план».

По словам замруководителя Роспотребнадзора области Надежды Матвеевой, дети в основном заражаются при контакте с больными коронавирусом, а потом взаимодействуют с родственниками, поэтому и надо ограничивать контакты.

Замминистра здравоохранения призвал родителей довести до детей информацию, что в общественных местах надо носить маски.

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