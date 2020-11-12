Заложенную квартиру саратовца арестовали из-за долгов на 1,1 млн рублей

В Саратове мужчина накопил долги по кредиту.

- Общая сумма невыплаченных денег банку составила более 1,1 млн рублей. Волжский районный суд постановил взыскать заложенную квартиру и задолженность по кредитным платежам, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

После этого было возбуждено исполнительное производство, но должник добровольно не отдавал средства. Тогда пристав наложил арест на квартиру площадью 70,6 кв. м.

Перспектива остаться без крыши над головой побудила мужчину полностью отдать долги.

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