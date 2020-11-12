На набережной в Саратове появится граффити в честь 100-летия Николая Скоморохова

Фото пресс-службы мэрии

В Саратове на набережной появится граффити, посвященное 100-летию летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, панораму с изображением воздушного боя нарисует художник Дмитрий Жумаев на участке между Бабушкиным взвозом и Провиантской.

Работа ведется при поддержке администрации Саратова, БФ «Хранители» и Общественной палаты региона.

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