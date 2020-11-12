Два пенсионера пострадали на пожаре в Саратове из-за кипятильника

Стали известны подробности пожара на улице Шехурдина в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на пожаре пострадали два пенсионера — обоим по 84 года.
Их доставили для осмотра в горбольницу №6 с отравлением продуктами горения в легкой степени.
Названа предварительная причина возгорания — работающий кипятильник.
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