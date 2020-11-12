Сколько времени нужно жителю Саратова, чтобы накопить на машину: Эксперты подсчитали

Купить б/у машину в Саратове можно в среднем за 240 тыс. рублей, считают эксперты

Семье из двух человек, каждый из которых получает доход в Саратове, нужно восемь месяцев и 17 дней для того, чтобы накопить на покупку б/у автомобиля. Среднюю температуру по рынку подсчитали эксперты сайта объявлений «Авито».

За обязательное условие была взята ежемесячная заначка в виде средней заработной платы в регионе – 28 тыс. рублей, по данным сайта «Авито.Работа».

- В Саратове средняя стоимость подержанного автомобиля в III квартале составила 240 тыс. рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, — считают на сайте Авито.

Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля, по данным «Авито.Авто», могут жители Барнаула — шесть месяцев и десять дней и Омска — семь месяцев и семь дней. Это связано с тем, что машины на вторичном рынке здесь заметно дешевле: 190 тыс. рублей и 217 тыс. рублей, соответственно.

Дольше всего, как ни странно, придется копить семейным парам из таких автомобильных городов как Самара и Тольятти. Это связано не столько с завышенной ценой на машины, сколько с невысокими зарплатами.

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