На Шехурдина горела пятиэтажка

В Ленинском районе Саратова утром 12 ноября загорелась пятиэтажка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о пожаре в доме №30а по улице Шехурдина поступил дежурному в 10:53.

На тушение выехали три пожарных расчета. Горели вещи в квартире на третьем этаже. Огонь охватил 10 кв. м. Пострадавших нет.

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