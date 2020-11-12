Невменяемый дебошир напал на хирурга, который пытался ему помочь в Красноармейской РБ

Стали известны некоторые подробности ЧП в Красноармейске, где мужчина напал на хирурга во время операции.

В минздраве Саратовской области подтвердили, что 34-летнего мужчину привезли 11 ноября в Красноармейскую районную больницу с повреждениями на руке. Ему потребовалась помощь хирурга.

Доставили пострадавшего к врачу сотрудники полиции. Как выяснилось, они прибыли на вызов — поступила жалоба на дебошира. Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, повредил руку, причинив себе открытую рану.

Чтобы ее зашить, дебошира отвезли к хирургу. Но прямо во время оказания медпомощи по-прежнему невменяемый пострадавший набросился на врача и, как сообщают очевидцы происшествия, прокусил ему щеку.

После этого помощь понадобилась уже хирургу. Коллега зашил ему рану, и они вернулись к ненормальному пациенту, которого снова скрутили правоохранители. После обработки раны на руке его отправили на психиатрическое освидетельствование в специализированное медучреждение.

Полиция начала проверку по этому случаю.

В Минздраве сообщили, что пострадавший хирург находится в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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