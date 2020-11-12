Спасенный на пожаре житель Энгельса был госпитализирован

В Энгельсе Саратовской области вечером 11 ноября горела квартира в девятиэтажном доме на улице Минская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на первом этаже поступил в 21:33.

Горели вещи в комнате на площади 2 кв. метра. Пожарные эвакуировали 41-летнего мужчину. Он госпитализирован с отравлением продуктами горения в городскую больницу №1.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

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