В Саратове определили лучших работников культуры и искусства

Награжденные с дипломами Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 12 ноября, в сквере около театра драмы имени Слонова в Саратове открыли Доску почета работников культуры и искусства.

По идее, она должна была открыться в конце марта, когда отмечается их профессиональный праздник, но из-за коронавируса этого не случилось. Также ее перенесли с площади около театра оперы и балета из-за его капитальной реконструкции.

- Из 80 кандидатур выбраны 15 работников культуры. У нас здесь вся область: и далёкий Алгай, и большой Саратов, и Новоузенск.

Те, кто каждый день совершают маленький подвиг, каждый день приучая к высокому искусству, культуре, — сказала на открытии министр культуры Татьяна Гагарина.

Награждённые:

1. Заведующая отделом обслуживания читателей Калининской городской библиотеки Жанна Буланчикова;

2. Замдиректора по научной работе парка «Россия моя история» Ольга Гришанина;

3. Заслуженный артист РФ, ведущий мастер сцены театра Эльвира Данилина;

4. заведующая отделом обслуживания младших школьников Областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Ольга Ионова;

5. Преподаватель училища имени Боголюбова Александр Козинцев;

6. Балетмейстер районного дома культуры в Степном Советского района Людмила Комасова;

7. Преподаватель детской школы искусств имени Кнушевицкого в Петровске Борис Лапин;

8. Заведующий сектором инструментальной музыки областного центра народного творчества Руслановой Сергей Рублев;

9. Преподаватель детской школы искусств Новоузенска Елена Туманова;

10. Ведущий мастер сцены, артист театра драмы Вольска Ольга Хапаева;

11. Оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд»;

12. Народный хор «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной, ДК «Россия»;

13. Народный коллектив театра кукол «Светлячок», ДК Татищевского района;

14. Народный коллектив фольклорной группы «Сударушка» ДК села Камышки Алгайского района;

15. Народный коллектив фольклорной группы «Рябинушка» Максимовского ДК Базарнокарабулакского района.

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