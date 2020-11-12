Вышедший на пенсию чиновник саратовского правительства получит сразу 21 оклад

Начальника Управления делопроизводства и контроля правительства Саратовской области Александра Глазунова отправили на пенсию.

Соответствующее постановление губернатор Валерий Радаев подписал 9 ноября.

В связи с выходом на пенсию Александр Глазунов получит единовременную выплату в сумме 21 оклада.

Если взять за оклад сумму МРОТ — 12 130 рублей — то выплата превысит 250 тыс. рублей.

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