Вышедший на пенсию чиновник саратовского правительства получит сразу 21 оклад

Начальника Управления делопроизводства и контроля правительства Саратовской области Александра Глазунова отправили на пенсию.
Соответствующее постановление губернатор Валерий Радаев подписал 9 ноября.
В связи с выходом на пенсию Александр Глазунов получит единовременную выплату в сумме 21 оклада.
Если взять за оклад сумму МРОТ — 12 130 рублей — то выплата превысит 250 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.