Волонтеры «Лизы Алерт» ищут родственников Михаила Марахонина

Михаил Марахонин
В Саратове ищут родственников Михаила Евгеньевича Марахонина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 50-летний мужчина находится в одном из социальных учреждений.
Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Особые приметы: сутулится.
Был одет: куртка синяя с чёрным, спортивные штаны, кроссовки, черная вязаная шапка.
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