Волонтеры «Лизы Алерт» ищут родственников Михаила Марахонина

Михаил Марахонин

В Саратове ищут родственников Михаила Евгеньевича Марахонина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 50-летний мужчина находится в одном из социальных учреждений.

Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Особые приметы: сутулится.

Был одет: куртка синяя с чёрным, спортивные штаны, кроссовки, черная вязаная шапка.

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