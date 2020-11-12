Валерий Радаев об объединении сельских поселений с Саратовом: Это необходимый шаг

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал возможность вхождения в состав города ряда сельских округов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он призвал выходить на новый уровень комплексного развития территорий.

- Один из необходимых шагов — объединение. В частности, Саратова и муниципальных образований Саратовского района. Это Александровское, Багаевское, Красный Текстильщик, то есть 17 населенных пунктов, которые граничат с областным центром на юге, — заявил губернатор.

Валерий Радаев подчеркнул, что у жителей сохранятся все льготы, предусмотренные в сельских поселениях, так как их статус сохранится. Это и тарифы на коммунальные услуги, и компенсация расходов на ЖКУ. А также не будет необходимости менять личные документы.

- Саратов расширяет свои границы, он растет, это нормальный процесс. Территория приобретает дополнительные преимущества при участии города в федеральных программах, получении господдержки на развитие предпринимательства, привлечении инвестиций крупного бизнеса. За этим — создание новых рабочих мест, улучшение социальной сферы, коммунального хозяйства, транспортной доступности. А значит, решение важных вопросов для саратовцев, — отметил Валерий Радаев.

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