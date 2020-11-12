У пьяной жительницы Саратова в машине обнаружили 516 свертков с наркотиками

Инспекторы ГИБДД в Старом Осколе Белгородской области точно не ожидали найти столько "интересного" в неприметном Opel Kadet, который остановили для проверки документов у села Федосеевка.

За рулем машины была 29-летняя жительница Саратова, на пассажирском сидении ее 24-летний приятель. Как сообщили в ГИБДД Белгородской области, при проверке документов оба заметно нервничали. Сначала инспекторы отнесли это волнение на счет того, что у водительницы были заметны признаки опьянения, что позже подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.

Однако, все оказалось еще хуже.

- В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили 516 свертков с подозрительными веществами. Согласно выводам экспертов, у злоумышленников изъяли 90 граммов синтетических наркотиков, 200 граммов марихуаны и 1,5 кг MDMB-2201. По предварительным данным, злоумышленники посредством сети Интернет приобрели наркотические средства и планировали сбыть их, - сообщили в ГИБДД Белгородской области.

Подозреваемым предъявлено обвинение по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, девушка и парень на время следствия заключены под стражу.