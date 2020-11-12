Шесть улиц в Саратове остались без воды

Сегодня, 12 ноября, до вечера остались без воды дома в Заводском и Ленинском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения до 20:00 попал 4-й Комсомольский проезд, 2\6, 2-я Садовая улица, 103\107, частные дома на 4-м Комсомольском проезде.

До 18:00 нужно будет подождать жителям проспекте Строителей, 60, 66, 68А, 70А, 70Б, 76, Чемодурова, 1-12, Лебедева-Кумача, 67А, 67, 69.

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