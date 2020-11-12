В поселке Солянский зарезали 62-летнего мужчину

Тело убитого мужчины найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 62-летнего мужчины было найдено в частном доме поселка Солянский.

Потерпевший был ранен ножом в шею.

По подозрению задержан 36-летний местный житель. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.

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