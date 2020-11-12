В поселке Солянский зарезали 62-летнего мужчину

Тело убитого мужчины найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 62-летнего мужчины было найдено в частном доме поселка Солянский.
Потерпевший был ранен ножом в шею.
По подозрению задержан 36-летний местный житель. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.
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