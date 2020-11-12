В Саратове прекращены поиски Рустама Сабирова

Прекращены поиски пропавшего в Заводском районе Саратова 36-летнего Рустама Сабирова.

Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», мужчина найден живым.

- Отдельное спасибо девушке Тамаре за внимательность и неравнодушие! — написали в группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Рустам пропал 1 ноября 2020 года.

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