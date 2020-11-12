Три человека погибли на ночном пожаре в Вольске

Ночью в Вольске бушевал пожар Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске на ночном пожаре погибли три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка по факту гибели мужчины и двух женщин.

12 ноября около двух часов ночи житель дома на улице Тимирязева заметил пожар напротив. Там жил его 45-летний брат с сожительницей.

На место прибыли пожарные, которые потушили огонь. На полу возле двери были найдены тела двух женщин, а мужчина лежал на диване в комнате.

Следователи осмотрели место ЧП и тела. Следов насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что пожар начался в жилой комнате.

По итогам доследственной проверки и установления причин смерти, личностей двух женщин будет принято процессуальное решение.

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