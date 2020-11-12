Дети-сироты могут обратиться к руководителю СУ СКР Саратовской области для защиты своих прав

Анатолий Говорунов Фото: СУ СКР по Саратовской области

Руководитель СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов проводит личный прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мониторинг вопросов реализации права на получение жилья детей-сирот, качества предоставляемых им жилых помещений, освоения бюджетных средств, выделенных на приобретение квартир, исполнения судебных решений находится на постоянном контроле ведомства.

Личный прием детей-сирот — один из механизмов контроля. Он проводится регулярно, каждую неделю. Можно прийти в управление на улице Григорьева, 30, предварительно записавшись по телефону: 8 (845-2) 28-38-46 и 8 (845-2)74-14-72 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов в рабочие дни. Также прием осуществляется дистанционно по телефону.

При обращении на личный прием гражданину необходимо иметь при себе паспорт. Рекомендуется иметь при себе письменное обращение с изложением доводов для подачи в ходе личного приема.

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