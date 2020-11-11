Еще 11 аварийных домов снесут в центре Саратова

Во Фрунзенском, Октябрьском и Волжском районах Саратова снесут 11 аварийных домов. Об этом гласят распоряжения за подписью мэра города Михаила Исаева.

Речь идет об адресах: улица Рахова, 4, 6 литеры А-В, 83 — литеры А, В, Яблочкова 21 21 — литеры А, Б, Дзержинского 17 — литеры Б-Е. Здания снесут до 1 сентября 2022 года, граждане должны покинуть их в течение трех месяцев.

До 3 сентября 2022 года снесут дом №56 литер ВВ1 на улице Шевченко.

До 1 октября — дом на Чернышевского 168 — литеры А, В, Первомайской 38 — литеры Г, Д, Лермонтова 43 — литеры А, Е, Г, Валовой 75 — литер А , Вознесенской 10 — литеры А и Б.

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