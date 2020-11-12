Зарезавший отца алкоголик из Энгельса признан психически больным

Молодой парень убил отца и пытался зарезать мать Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области завершено расследование дела об убийстве и покушении.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 22-летний местный житель.

По версии следствия, он жил в поселке имени Карла Маркса с родителями. Вечером 17 июля юноша поссорился с ними из-за своей тяги к выпивке. Он схватил нож и дважды пырнул отца в живот, а потом еще два раза — мать по ногам. Женщине удалось выбить оружие, после этого сын убежал.

Мужчину дважды ранили ножом в живот Фото: СУ СКР по Саратовской области

Раненые супруги были госпитализированы, но отец вскоре скончался, а мать осталась жива.

Сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого. Психиатрическая экспертиза установила, что он не мог осознавать своих действий. Сейчас он помещен в специализированный стационар, следствие просит суд отправить молодого человека на принудительное лечение.

Следствие просит отправить обвиняемого на принудительное лечение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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