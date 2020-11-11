В Саратовскую область не пустили подозрительный арахис из Казахстана

Вчера, 10 ноября, инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили в Озинках грузовик с арахисом, который следовал из Республики Казахстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 0,51 тонны арахиса везли без фитосанитарного сертификата.

Перевозчик получил предписание на возврат груза, его привлекли к административной ответственности.

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