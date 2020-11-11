Карантин из-за бешеных животных объявлен в трех селах Саратовской области

В трех селах Саратовской области выявили очаги бешенства животных. Об этом гласит постановление за подписью главы региона Валерия Радаева.

Павший крупный рогатый скот в личном подсобном хозяйстве у дома №150 на улице Свободы стал причиной ограничений в Малой Екатериновке, собака у дома №4 на Новой улице — в село Перекопное.

На карантин отправили село Старый Хопер, где умерщвили зараженного бешенством кота.

Ограничения везде введены с 6 ноября.

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