Карантин из-за бешеных животных объявлен в трех селах Саратовской области

В трех селах Саратовской области выявили очаги бешенства животных. Об этом гласит постановление за подписью главы региона Валерия Радаева.
Павший крупный рогатый скот в личном подсобном хозяйстве у дома №150 на улице Свободы стал причиной ограничений в Малой Екатериновке, собака у дома №4 на Новой улице — в село Перекопное.
На карантин отправили село Старый Хопер, где умерщвили зараженного бешенством кота.
Ограничения везде введены с 6 ноября.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.