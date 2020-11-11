Завтра Алексей Строгов проведет прямую линию

Завтра, 12 ноября, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов проведет прямую линию с гражданами.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, горожане смогут задавать свои вопросы с 11:00 до 12:00.

Для этого нужно будет позвонить по номеру 752241.

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