В районной больнице Красноармейска мужчина избил хирурга

Сегодня, 11 ноября, в красноармейской районной больнице произошло ЧП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 34-летний мужчина избил хирурга в этом учреждении.
По предварительным данным он поступил в приемный покой для оказания медпомощи.
Правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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