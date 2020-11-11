В районной больнице Красноармейска мужчина избил хирурга

Сегодня, 11 ноября, в красноармейской районной больнице произошло ЧП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 34-летний мужчина избил хирурга в этом учреждении.

По предварительным данным он поступил в приемный покой для оказания медпомощи.

Правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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