В Саратовской области намерены финансово поддерживать студотряды

Господдержку студенческих отрядов в Саратовской области обсудили 11 ноября на заседании рабочей группы комитета по спорту, туризму и делам молодежи.

Проект представила депутат Юлия Ермакова. Она отметила, что закон упростит взаимоотношения с муниципалитетами, позволит финансировать это движение из бюджета и расширит возможности работодателя по привлечению молодежи в организации. Он также регламентирует деятельность именно студотрядов.

- В субъектах подобный закон принят. Изначально нужно принять закон-базу, — сказала Ермакова.

Также было отмечено, что закон рамочный, но он позволит организовывать командировки, проводить обучающие семинары, тренинги, консультации, содействуя тем самым в трудоустройстве молодежи.

- Поддержка молодежи в законодательстве учтена. Мы полагали что дополнительная поддержка не нужна, но, если проект будет доработан, мы не против, — сказала представитель правительства.

От саратовских вузов выступили с рядом инициатив по внесению дополнений в законопроект. Так, было предложено добавить в документ понятие медиаотрядов, поощрять за организацию работы студотрядов, давать оценку деятельности движению.

Прокурор Иван Гусев отметил, что в целом в законопроекте противоречий нет.

Депутаты решили вынести вопрос на заседание комитета по спорту, туризму и делам молодежи.