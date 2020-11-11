Зарплаты в сельском хозяйстве Саратовской области выросли за год на четверть

Уровень зарплат в сельском хозяйстве Саратовской области оставляет желать лучшего. На 1 сентября 2020 года средняя зарплата составляла в отрасли 25 446 рублей. Об этом на брифинге 11 ноября заявил министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Он напомнил, что еще в 2019 году она составляла 20,4 тыс. рублей.

- Губернатор Радаев поставил задачу выйти на 30,8 тыс. рублей средней зарплаты в отрасли.

Мы работаем с руководителями аграрных организаций и главами районов.

В областной думе есть рабочая группа, которая мониторит получателей средств господдержки в привязке к налоговой отдаче с гектара. Необходимо также учитывать и зональность области. Невозможно сопоставить доходность, например, Балашовского и Турковского районов с Алгайским или Питерским.

Мы видим, что аграрии активно приобретают технику, проводят модернизацию производства, гасят кредиты, но надо уделять внимание и росту зарплаты. Думаю, здесь ключевое — сознание самих сельхозпроизводителей, что надо инвестировать не только в технику и культуры, но и в кадры, в людей, — сказал министр Ковальский.

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