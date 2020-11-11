В Саратове полиция задержала пенсионера-наркобарона с коноплей

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По подозрению в торговле наркотиками полиция задержала 61-летнего саратовца.
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Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, у мужчины дома нашли два пакета с 444,92 грамма марихуаны, а еще электронные весы.
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То, что это именно запрещенное вещество, подтвердила экспертиза.
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На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.
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