В Саратове полиция задержала пенсионера-наркобарона с коноплей

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По подозрению в торговле наркотиками полиция задержала 61-летнего саратовца.

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Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, у мужчины дома нашли два пакета с 444,92 грамма марихуаны, а еще электронные весы.

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То, что это именно запрещенное вещество, подтвердила экспертиза.

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На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

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