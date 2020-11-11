Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратове полиция задержала пенсионера-наркобарона с коноплей

Мужчину подозревают в продаже травы
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий
.

.

По подозрению в торговле наркотиками полиция задержала 61-летнего саратовца.

.

.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, у мужчины дома нашли два пакета с 444,92 грамма марихуаны, а еще электронные весы.

.

.

То, что это именно запрещенное вещество, подтвердила экспертиза.

.

.

На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал