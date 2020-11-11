Саратовец убил приятеля за предложение выпить и получил 9,5 лет колонии

Суд признал 44-летнего саратовца виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 13 июля мужчина пил у себя дома в квартире на 3-м Кавказском тупике с другом детства и своей приятельницей. Они не раз подливали себе алкоголь, 14 июля хозяин жилища предложил гостю в очередной раз выпить, тот отказался.

Тогда мужчина схватил нож и трижды вонзил его оппоненту в грудь. Потом он понял, что натворил, отвел друга в комнату, положил на диван и пытался зашить рану.

Он разрезал металлическую банку из-под пива на скобы и наложил на место порезов, обмотал тело потерпевшего бинтом.

Ничего не помогало и тогда злоумышленник ушел вместе с гостьей. Он ходил по улицам, пока его не задержали полицейские.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердца, массивная кровопотеря.

Теперь он проведет девять с половиной лет в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.